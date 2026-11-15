У США жінок обрали до Конгресу та на посади губернаторів — France 24

Після проміжних виборів 2026 року у США рекордна кількість жінок здобула місця в Конгресі та посади губернаторів, повідомляє France 24. Старша репортерка Politico з питань національної політики Лорен Федор розповіла про зростання кількості демократок, обраних до Конгресу й губернаторками.

Матері в кампаніях

Федор окремо згадала матерів малолітніх дітей серед кандидаток. За її словами, у різних штатах сформувалося розуміння, що матері можуть бути переконливими речницями для виборців.

Журналістка пов’язала це з занепокоєнням виборців вартістю життя, доступністю та можливістю зводити кінці з кінцями. Саме ці питання, за її оцінкою, стали важливими у виборчих кампаніях.

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Риторика демократів

За словами Федор, після поразки на президентських виборах 2024 року демократи змінили підхід до передвиборчих повідомлень. Вона вважає, що партія дійшла висновку: політика ідентичності, можливо, не є шляхом уперед як виборча стратегія.

На думку журналістки, зосередження демократів на вартості життя сприяло їхнім електоральним успіхам у 2025 і 2026 роках. Напередодні президентських виборів 2028 року, зазначила вона, ще належить з’ясувати, як партія виконає обіцянки, дані виборцям.

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