У США жодна з 99 систем не отримала високих оцінок за всіма критеріями — News-Medical

У США жодна з 99 систем громадського транспорту, що отримують федеральне фінансування, не отримала високих оцінок за всіма показниками доступності для людей з інвалідністю. Це показали нова національна база даних та інтерактивна панель, створені в Мічиганському університеті, повідомляє News-Medical.

Чотири показники доступності

Панель Public Transit Accessibility Dashboard охоплює 99 транспортних систем у 85 містах США. Вона містить дані, які можуть допомогти громадам виявляти бар’єри та поліпшувати доступність автобусів, поїздів й інших видів транспорту з фіксованими маршрутами.

Дослідники оцінювали чотири складові: близькість транспорту та можливість дістатися багатьох пунктів призначення, частоту рейсів відповідно до попиту, доступність вартості проїзду та комфортність взаємодії з перевізником. Ці показники охоплюють різні етапи поїздки — від пошуку інформації на сайті до прибуття до місця призначення.

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Авторка дослідження Еріка Твардік, доцентка Школи кінезіології Мічиганського університету та директорка Центру інклюзивних середовищ мобільності, зазначила, що дані про доступність громадського транспорту США раніше були фрагментарними, не об’єднаними на національному рівні та нечасто подавалися зрозумілою мовою. За її словами, навіть одна перешкода може зробити всю поїздку неможливою для пасажира з інвалідністю.

Результати міст

Найвищі загальні результати в дослідженні отримали Вашингтон, Фінікс і Сан-Дієго. Найнижчі позиції посіли Гемптон у штаті Вірджинія, Аллентаун у Пенсильванії та Анкоридж на Алясці.

Серед міст штату Мічиган Гранд-Рапідс посів 39-те місце з 85, Детройт — 50-те, а Флінт — 71-ше. Загальний статус доступності в панелі варіюється від оптимального до недостатнього та враховує найслабшу ланку в досвіді пасажира. Інструмент розробили за участю пасажирів з інвалідністю, громадських активістів, дослідників та інших зацікавлених сторін; користувачі можуть порівнювати міста, переглядати карти й завантажувати дані.

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