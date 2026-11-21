Дослідники Колумбійського університету та Каліфорнійського університету в Берклі у США з’ясували, що мікропластик і нанопластик під час контакту з водою можуть утворювати реактивні форми кисню. Це високоактивні молекули, здатні пошкоджувати біологічні структури клітин і тканин. Результати дослідження опублікували в журналі Nature, повідомляє ScienceDaily.

Активна поверхня пластику

Пластик зазвичай вважають хімічно стабільним матеріалом. Проте під час руйнування великих пластикових предметів на мікро- й наночастинки суттєво збільшується площа їхньої поверхні. Як встановили науковці, на межі такої поверхні та води можуть відбуватися процеси, що сприяють перенесенню електронів і формуванню реактивних радикалів.

Вода в цьому процесі не є лише пасивним середовищем. Біля гідрофобної, тобто водовідштовхувальної, пластикової поверхні змінюється поведінка молекул води та заряджених частинок. Теоретичні розрахунки й комп’ютерне моделювання команди з Берклі показали, що в прилеглих шарах води можуть концентруватися гідроксид-іони. За таких умов вони легше віддають електрони й утворюють гідроксильні радикали.

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Можливий зв’язок із біологічною шкодою

Гідроксильні радикали є особливо реакційноздатними частинками, які можуть пошкоджувати біологічні молекули. Автори роботи вважають, що виявлений механізм може пояснювати частину негативних біологічних ефектів, які пов’язують із дією мікропластику на тварин і потенційно на людей.

Водночас дослідження не встановлює, що цей процес спричиняє конкретні захворювання у людей. Науковці зазначають, що мікропластик може контактувати з водою не лише у водоймах чи бутильованій воді, а й у крові та клітинах організму.

Раніше лабораторія професора Вея Міня за допомогою лазерної мікроскопії виявила в середньому близько 240 тисяч помітних частинок пластику в одному літрі бутильованої води; більшість із них становив нанопластик. Розуміння нового механізму надалі може допомогти розробляти пластики, менш схильні до утворення реакційноздатних молекул у воді.

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