У США з’ясували, що TRF2 підтримує відновлення м’язів — ScienceDaily

Дослідники Медичної школи Перельмана Університету Пенсильванії у США встановили, що білок TRF2 необхідний м’язовим стовбуровим клітинам для збереження їхньої здатності відновлювати ушкоджені тканини. За відсутності цього білка травмовані м’язи лабораторних мишей замість здорової тканини накопичували жир і рубцеву тканину, повідомляє ScienceDaily.

Білок підтримує властивості стовбурових клітин

TRF2 раніше був відомий передусім своєю роллю в захисті теломер — структур на кінцях хромосом, які оберігають їх від пошкодження. Нова робота, опублікована в журналі Science Advances, показала, що білок також допомагає м’язовим стовбуровим клітинам підтримувати генетичну програму, яка визначає їхню спеціалізацію.

У нормі ці клітини переважно перебувають у неактивному стані. Після травми вони активуються, розмножуються та беруть участь у заміні пошкодженої м’язової тканини. Частина клітин потім знову переходить у стан спокою, зберігаючи резерв для подальшого відновлення. Учені з’ясували, що рівень TRF2 змінюється під час переходів між цими етапами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наслідки втрати TRF2

Дослідники видалили TRF2 зі стовбурових клітин м’язів лабораторних мишей. Спочатку м’язи тварин мали нормальний вигляд, однак з часом кількість функціональних стовбурових клітин скорочувалася. Науковці очікували, що клітини можуть загинути, проте вони залишалися живими й втрачали молекулярні властивості, потрібні для роботи саме як м’язові стовбурові клітини.

Подальші експерименти показали, що TRF2 взаємодіє з регуляторними ділянками геному, зокрема зі структурами ДНК, відомими як G-квадруплекси. Така взаємодія допомагає зберігати генетичну програму, необхідну для ідентичності та регенеративного потенціалу м’язових стовбурових клітин.

Дослідження м’язової дистрофії

У моделі м’язової дистрофії Дюшенна видалення TRF2 зі стовбурових клітин прискорювало дегенерацію м’язів і скорочувало тривалість життя мишей. Автори наголошують, що результати ще не означають появи нового лікування для людей, однак вказують на біологічний механізм, який потенційно може стати предметом подальших досліджень терапії м’язової дистрофії.

Читай нас у