У США Шон Кернкросс залишає посаду національного директора з кібербезпеки Білого дому. Виконувачкою обов’язків на цій посаді стане головна інформаційна директорка Пентагону Кірстен Девіс, повідомляє Deutsche Welle.

Тимчасове призначення

Про те, що Кернкросс залишає посаду, спершу повідомили Axios та інші американські медіа. Згодом державний секретар США Марко Рубіо оголосив у соцмережі X, що Девіс стане новою національною директоркою з кібербезпеки. Вона обійматиме посаду у статусі виконувачки обов’язків.

Девіс подякувала президенту США Дональду Трампу та главі апарату Білого дому Стівену Міллеру за довіру. Вона заявила про необхідність модернізувати основи, на яких працює країна, підвищувати їхню стійкість і розвивати кадровий потенціал у сфері кібербезпеки.

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Збої в роботі систем

Кадрова зміна відбулася на тлі серії технологічних збоїв у США протягом тижня. Перебої вплинули на авіаперевезення, банківські послуги, зв’язок, електронну комерцію та системи Агентства національної безпеки. Американські посадовці заявляли, що не мають доказів кібератаки.

Трамп висунув Кернкросса на посаду свого головного радника з політики кібербезпеки та захисту даних у 2025 році, після чого його кандидатуру затвердив Сенат. Під час першого президентського терміну Трампа Кернкросс працював на різних посадах у Білому домі, а також був керівником у Республіканському національному комітеті.

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