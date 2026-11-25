У США дослідники встановили зв’язок між поступовим зростанням рівня глюкози в крові натще від молодого до середнього віку та гіршими результатами тестів на когнітивні функції. Аналіз охопив 2808 учасників багаторічного дослідження CARDIA, яким на початку спостереження було від 18 до 30 років. Про результати повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of the American Heart Association.

Три траєкторії рівня глюкози

Науковці відстежували рівень глюкози натще протягом приблизно 30 років: на початку дослідження, а також через 7, 10, 15, 20, 25 і 30 років. Серед 2463 людей, у яких не розвинувся діабет 2 типу, 56% мали низький стабільний рівень глюкози — 80–85 мг/дл, 38% — помірний стабільний рівень у межах 90–100 мг/дл. Ще у 5,6% показник зростав із приблизно 85 до 110–115 мг/дл.

У 345 учасників за час спостереження розвинувся діабет 2 типу. Середній вік учасників під час 30-річного візиту становив 55 років; 56% вибірки становили жінки, а 44% — темношкірі учасники.

Результати когнітивних тестів

Після врахування демографічних чинників і способу життя люди з траєкторією підвищення глюкози та учасники, у яких розвинувся діабет 2 типу, гірше виконували завдання на пам’ять, швидкість обробки інформації, виконавчі функції та загальний когнітивний показник, ніж група з низьким стабільним рівнем глюкози.

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Авторка дослідження Регіна Парадела зазначила, що зв’язок між підвищенням глюкози та слабшими когнітивними результатами виявили навіть серед людей, які за 30 років не захворіли на діабет 2 типу. За її словами, це свідчить, що зміни обміну глюкози можуть мати значення для здоров’я мозку раніше в дорослому віці, ніж вважали раніше.

Дані МРТ і обмеження роботи

МРТ головного мозку виконали 605 учасникам. У людей, які захворіли на діабет 2 типу, порівняно з групою низької стабільної глюкози виявили менший загальний об’єм сірої речовини та більше аномальної тканини білої речовини. У попередніх дослідженнях такі зміни пов’язували зі слабшими когнітивними функціями.

Водночас автори наголосили на обмеженнях: когнітивні функції оцінювали лише на 30-му році спостереження, тому безпосередньо виміряти їхнє погіршення з часом не вдалося. Крім того, МРТ були доступні лише для частини вибірки, що обмежило можливість оцінити зв’язок між зростанням глюкози та структурними змінами мозку в невеликій групі учасників із висхідною траєкторією показника.

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