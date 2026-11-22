У Стамбулі тисячі людей взяли участь у багатокілометровій ході на захист свободи преси та висловлення думок після закриття кількох медіа, близьких до опозиції. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на опозиційну газету Cumhuriyet.

Хода за свободу преси

Учасники демонстрації несли плакати з написами про те, що пресу неможливо змусити мовчати. До акції закликала найбільша опозиційна партія Yeni.

Турецькі медіа, за даними видання, перебувають під значним тиском, а журналістів неодноразово затримують. Минулого тижня телеканал Sözcü TV, один із останніх телеканалів, близьких до опозиції, передали під примусове державне управління.

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Закриття каналів і блокування сайту

До цього в Туреччині закрили телеканал Halk TV, а доступ до сайту незалежного новинного порталу T24 заблокували. Журналіст Тимур Сойкан, якого раніше затримували через критику уряду, заявив, що влада намагається змусити журналістів замовкнути, однак це їй не вдасться.

Сойкан також закликав громадськість підтримати працівників Halk TV, які хочуть продовжити роботу на новому каналі YouTube. У рейтингу свободи преси організації «Репортери без кордонів» Туреччина цього року посідає 163-тє місце серед 180 країн.

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