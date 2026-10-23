Як повідомляє Dawn, у Стамбулі (Туреччина) 23 жовтня відбулася перша спільна зустріч міністрів закордонних справ групи R4 — Пакистану, Єгипту, Саудівської Аравії та Туреччини — з колегами із Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони обговорили ситуацію в регіоні Перської затоки, зокрема на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Учасники обмінялися оцінками регіональних подій, їхніх соціальних та економічних наслідків, а також наголосили на потребі дипломатичної взаємодії для розв'язання проблем миру, безпеки і стабільності. Усі міністри погодилися підтримувати контакти в цьому форматі.

Зустріч R4

Окремо відбулося шосте засідання міністрів закордонних справ R4. У ньому взяли участь віцепрем'єр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті та міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд.

За даними МЗС Пакистану, вони розглянули події в регіоні після попередньої зустрічі в Нью-Йорку у вересні. Особливу увагу приділили ситуації на Близькому Сході, пов'язаним із нею конфліктам і викликам безпеці. Учасники висловили солідарність із Саудівською Аравією та підтвердили підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

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Міністри також засудили атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію та наголосили на необхідності поважати суверенітет держав. Вони обговорили посилення регіональної координації та дипломатичні кроки задля тривалого миру, безпеки і стабільності.

Двосторонні переговори

На полях зустрічі Ісхак Дар провів переговори з Хаканом Фіданом, Бадром Абдельатті та міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Із турецьким колегою він обговорив двосторонні відносини, ситуацію на Близькому Сході та в Палестині. Обидва міністри висловили занепокоєння загрозами регіональній стабільності та виступили за діалог, дипломатію й скоординовані дії.

Під час розмови з Абдельатті сторони обговорили події в Палестині та на Близькому Сході, а також домовилися активізувати співпрацю у торгівлі, сільському господарстві, фармацевтиці, відновлюваній енергетиці, обороні та міжлюдських контактах. На зустрічі з Вадефулем Дар привітав взаємодію Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії з форматом R4.

Безпека морських шляхів

Офіс британського міністра закордонних справ Еда Мілібенда повідомив, що переговори мали бути зосереджені на Ормузькій протоці та ситуації в Саудівській Аравії. Французьке МЗС назвало зустріч першою у такому форматі на тлі нестабільності та невизначеності в регіоні. Турецьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що ініціатором переговорів була Туреччина, а серед тем були ризики для судноплавства та регіональної безпеки.

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