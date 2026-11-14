У Стамбулі затримали працівницю фонду Генріха Белля — Deutsche Welle

У Стамбулі затримали й згодом відпустили Йонджу Вердіоглу Шик — координаторку проєктів німецького Фонду Генріха Белля. За словами її адвоката, жінці закидають політичне та військове шпигунство. Після допиту щодо неї також запровадили заборону на виїзд із Туреччини, повідомляє Deutsche Welle.

Допит про діяльність фонду

Поліція прийшла до помешкання Вердіоглу Шик у Стамбулі ввечері в середу та доставила її на допит. В оприлюднених згодом протоколах немає запитань безпосередньо про шпигунство. Натомість прокуратура цікавилася діяльністю Фонду Генріха Белля та переказами коштів із фонду на її банківський рахунок.

Вердіоглу Шик, яка народилася та виросла в Німеччині, працює координаторкою проєктів фонду 18 років. Вона організовує ініціативи, присвячені демократії, правам жінок, меншин і ЛГБТК+ людей.

Реакція опозиції

Чоловік Вердіоглу Шик Ахмет Шик — журналіст-розслідувач і депутат лівої Робітничої партії Туреччини (TİP). Він є критиком влади та останнім часом розслідував імовірний скандал на фондовому ринку, від якого, за повідомленнями, могли виграти члени правлячої Партії справедливості і розвитку та їхні соратники.

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Критики уряду припустили, що через депутатську недоторканність Ахмета Шика тиск на нього чинять через дружину. Сам депутат, реагуючи на затримання, написав, що держава без права стає бандою.

Практика звинувачень у шпигунстві

Deutsche Welle зазначає, що після спроби перевороту проти уряду Реджепа Таїпа Ердогана у 2016 році звинувачення у шпигунстві висували журналістам, опозиціонерам, правозахисникам, працівникам іноземних посольств, неурядових організацій і фондів. Такі справи нерідко завершувалися виправданнями або вироками за іншими статтями, іноді через роки після початку розслідувань.

Дослідник Німецького інституту глобальних і регіональних досліджень Хакки Таш вважає, що такі справи виконують внутрішньополітичну та зовнішньополітичну функції. За його словами, для представників опозиції та громадянського суспільства навіть контакти з іноземними установами, фінансування або зарплата можуть стати предметом розслідування.

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