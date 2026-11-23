У неділю безпілотники атакували столицю Судану Хартум: вони пошкодили будівлю Організації Об’єднаних Націй та влучили в житлові будинки. Про це з посиланням на свідків і ООН повідомляє The Japan Times.

Вибухи біля аеропорту

Вибухи лунали в районі аеропорту Хартума та в інших частинах міста. За свідченнями очевидців, їх чули приблизно з 02:00 до 04:30.

Один із ударів безпілотника зруйнував будинок, повідомив очевидець. ООН окремо підтвердила пошкодження своєї будівлі в місті.

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Заява армійського джерела

Джерело в суданській армії заявило, що безпілотники, які атакували Хартум, були запущені з території Ефіопії. Це твердження подано як інформацію від джерела в армії.

У повідомленні не зазначено, хто саме здійснив атаку. Відомості про удари ґрунтуються на свідченнях очевидців, заяві ООН та даних армійського джерела.

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