У стратосфері Землі виявили 12 частинок пилу, які, за висновком дослідників, прибули з поясу Койпера за орбітою Нептуна. Аналіз їхнього складу показав ознаки взаємодії з водою, що містила важкі ізотопи кисню, повідомляє Space.com.

Сліди води з важким киснем

Частинки зібрав висотний дослідницький літак NASA ER-2. Їх вивчала команда під керівництвом Ліндсі Келлер, використовуючи електронну мікроскопію в Космічному центрі імені Джонсона NASA та іонний мікрозонд Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

У пилу, розмір якого не перевищував міліметра, виявили гідратовані глинисті мінерали. Вони сформувалися за низьких температур, коли вода з важкими ізотопами кисню взаємодіяла із силікатними мінералами, збагаченими залізом, нікелем і сульфідами. На відміну від звичного розуміння важкої води, де йдеться про важкі ізотопи водню, цього разу дослідники вивчали воду з ізотопами кисню-17 та кисню-18.

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Пил із зовнішньої частини Сонячної системи

Походження частинок із поясу Койпера визначили за слідами енергетичних частинок Сонця на їхній поверхні. Науковці вважають, що пил поступово зміщувався до Сонця під дією ефекту Пойнтінга—Робертсона: частинки поглинали сонячне випромінювання, повторно випромінювали тепло та втрачали орбітальну енергію. Малі розміри, маса і швидкість дали цим частинкам змогу пережити проходження крізь земну атмосферу.

За розрахунками команди, верхня межа співвідношення кисню-18 до кисню-16 у воді поясу Койпера може бути на 15% вищою, ніж у земних океанах. Автори роботи припускають, що резервуар такої води у зовнішній частині ранньої Сонячної системи був ізольований від внутрішніх областей, можливо, завдяки Сатурну окремо або разом із крижаними гігантами. Результати аналізу опублікували 11 листопада у журналі Science Advances.

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