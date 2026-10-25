У стрілянині з автомобіля в Австралії поранено чотирьох людей — ABC News Australia

У передмісті Логанголм на південь від Брісбена, Австралія, четверо людей дістали тяжкі поранення внаслідок стрілянини з автомобіля. Одна з постраждалих, 19-річна жінка, перебуває в лікарні у стані, що загрожує життю.

Стрілянина біля готелю

Поліцію викликали до готелю Fitzy's на Браянтс-роуд у Логанголмі невдовзі після 20:00 в суботу після повідомлень про постріли з автомобіля. Про це повідомляє ABC News.

Поліція повідомила, що автомобіль, пов'язаний зі стріляниною, бачили таким, що залишав місце події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

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Стан постраждалих

До лікарні також доправили трьох чоловіків віком 27, 37 і 38 років. За даними поліції, усі вони перебувають у тяжкому, але стабільному стані.

Поліція проводить розслідування та заявила, що не вважає, ніби після інциденту існує подальша загроза для громадськості.

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