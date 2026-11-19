Серед молодих людей студентського віку у США та Канаді впродовж 1992–2023 років стабільно зростала нетерпимість до невизначеності — схильність відчувати труднощі в ситуаціях, коли бракує важливої інформації або неможливо передбачити результат. Після 2012 року темп цього зростання був приблизно утричі вищим, ніж у 1992–2011 роках, повідомляє News-Medical.

Дані 138 досліджень

Автори роботи з Колумбійського університету та Школи громадського здоров’я Бостонського університету проаналізували 138 рецензованих досліджень за участю 35 296 студентів у США та Канаді. Учасники заповнювали 12-пунктову або 27-пунктову шкалу нетерпимості до невизначеності.

Науковці шукали дослідження, опубліковані між 2007 і 2025 роками, у базі Web of Science. Після перевірки майже 300 повнотекстових статей вони використали дані вимірювань, проведених у 1992–2023 роках. У середньому показник нетерпимості до невизначеності зростав приблизно на 0,65 бала щороку. Метааналіз опублікували в журналі JAMA Psychiatry.

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Зв’язок із тривожністю

Нетерпимість до невизначеності не є медичним діагнозом або безпосередньою причиною захворювання. Водночас дослідники розглядають її як один із психологічних чинників ризику розвитку тривожності. Наприклад, людина з вищим рівнем нетерпимості до невизначеності може відчувати тривогу, якщо не знає заздалегідь, чого очікувати на занятті або соціальній зустрічі.

Автори вважають, що зростання цього показника може бути одним із механізмів, пов’язаних зі збільшенням поширеності симптомів тривожних розладів і розладів настрою серед молодих людей. На нетерпимість до невизначеності потенційно можуть впливати взаємопов’язані суспільні чинники, зокрема активніше використання смартфонів і соціальних мереж, академічний тиск, самотність, економічна нестабільність, несприятливий досвід у дитинстві та пандемія COVID-19.

Дослідники також зазначили, що поняття нетерпимості до невизначеності менш відоме поза психологією, ніж поняття тривожності. Тому виявлену динаміку, на їхню думку, складніше пояснити лише зростанням обізнаності молоді про ментальне здоров’я. Автори наголосили на потребі продовжити дослідження ролі невизначеності у розвитку тривожності та способів її зменшення.

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