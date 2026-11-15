У Судані 750 цивільних залишили Абу-Забад за день — Anadolu Agency

За даними Anadolu Agency, у місті Абу-Забад у штаті Західний Кордофан у Судані близько 750 цивільних залишили свої домівки за один день через погіршення безпекової ситуації. Міжнародна організація з міграції повідомила про це в неділю.

Оцінка МОМ

Польові групи МОМ, які відстежують переміщення населення, оцінили кількість людей, що залишили район у суботу, приблизно у 750 осіб. Організація зазначила, що більшість постраждалих сімей попрямували до міст Аль-Сунут, Аль-Салам і Лагава у штаті Західний Кордофан.

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За оцінкою МОМ, ситуація в районі Абу-Забада залишається напруженою та нестабільною.

Бої в Кордофані

У Північному, Західному та Південному Кордофані бої між суданською армією і воєнізованими Силами швидкої підтримки посилилися з жовтня 2025 року. Війна в Судані триває з 2023 року: за оцінками ООН, вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила майже 13 мільйонів людей залишити свої домівки.

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