У Судані 8 млн дітей не навчаються через війну — Al Jazeera

У Судані близько 8 мільйонів із 17 мільйонів дітей шкільного віку не відвідують навчальні заклади на тлі війни, що триває від 15 квітня 2023 року. Про це з посиланням на дані ЮНІСЕФ повідомляє Al Jazeera. Багато дітей після вимушеного переміщення працюють, аби підтримати свої родини.

Організація Save the Children оцінює, що від початку конфлікту суданські діти в середньому пропустили приблизно 484 навчальні дні. Причинами стали тривале закриття шкіл, бойові дії, переміщення населення та пошкодження освітніх закладів.

Школи залишаються закритими

У Дарфурі, одному з регіонів, що найбільше постраждали від війни, закритими залишалися близько 80% шкіл, а приблизно 70% дітей не відвідували занять. Керівниця напряму адвокації та комунікацій ЮНІСЕФ у Судані Єва Гайндс заявила, що майже половина шкільних будівель країни більше не функціонує як класи через воєнні пошкодження.

Сили швидкої підтримки, які воюють із Суданськими збройними силами, звинувачують в атаках безпілотниками на школи, університети та іншу цивільну інфраструктуру. У вересні 2026 року удар безпілотника по двох складах у Північному Кордофані знищив понад 330 тисяч шкільних підручників та інших навчальних матеріалів.

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Голова Урядової консультативної ради у справах жінок і дітей Сулейма Ішаг зазначила, що діти в зонах конфлікту, зокрема в Дарфурі та частинах Кордофану, ризикують назавжди втратити доступ до освіти. За її словами, для дівчат це пов’язано з додатковими ризиками ранніх шлюбів, сексуального насильства, підліткової вагітності та зростанням домашніх обов’язків.

Діти працюють для родин

Дев’ятирічний Абкар Мохаммед, який разом із матір’ю та трьома братами й сестрами виїхав із Хартума до Порт-Судана через кілька днів після початку війни, щодня чистить і лагодить взуття на вулицях міста. Він відвідує традиційні заняття з вивчення Корану, але не ходить до звичайної школи через фінансове становище родини. За день хлопець заробляє близько 10 тисяч суданських фунтів, або приблизно 1,08 долара, і віддає гроші матері.

16-річний Махмуд аль-Галі не відвідує школу від початку війни, коли йому було 13 років. Після кількох переміщень він продає на вулицях Порт-Судана солодощі та чипси, щоб допомогти родині. Його щоденний прибуток становить близько 20 тисяч суданських фунтів, менш як 3 долари.

Психологиня Ханаа Мохамед повідомила, що тривале переміщення та переривання навчання позначаються на психічному стані дітей: вони живуть у постійному страху, мають проблеми зі сном і концентрацією, а також можуть ставати агресивнішими або замикатися в собі.

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