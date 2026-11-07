У Судані 825 тисяч дітей страждатимуть від тяжкого гострого недоїдання у 2026 — Al Jazeera

У Судані, за оцінкою Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC), у 2026 році 825 тисяч дітей віком до п’яти років страждатимуть від тяжкого гострого недоїдання. Це на 7% більше, ніж роком раніше, повідомляє Al Jazeera.

Гуманітарна криза розгортається на тлі війни між Суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки, що триває з квітня 2023 року. У перші шість місяців 2026 року ЮНІСЕФ і його партнери лікували від тяжкого гострого недоїдання 174 700 дітей по всій країні.

У лікарні Порт-Судана з січня до серпня зафіксували 433 випадки недоїдання серед дітей. У відділенні на 17 ліжок через наплив пацієнтів на одному ліжку іноді розміщують по троє дітей. Медики безоплатно надають терапевтичне молоко та інші харчові засоби за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я і ЮНІСЕФ, однак внутрішньовенні розчини та ліки залишаються значним фінансовим тягарем для родин.

Перевантажені лікарні Порт-Судана

Працівники лікарні також пов’язують погіршення ситуації з недостатнім харчуванням вагітних жінок, переміщенням населення та економічними труднощами. Додаткові ризики створюють мухи, які можуть забруднювати їжу й воду, а також комарі — переносники малярії. Директор педіатричного відділення Ахмед Юсеф зазначив, що сім’ї в невеликих селах часто харчуються переважно борошном і молоком, а м’ясо рідко входить до щоденного раціону.

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Посуха та переміщення населення

Особливо складною є ситуація в Дарфурі, де бойові дії, голод і хвороби посилили гуманітарну кризу. За даними ЮНІСЕФ, у Північному Дарфурі з січня до травня 2025 року зафіксували щонайменше 40 тисяч випадків недоїдання.

У таборі для переміщених осіб аль-Карама-3 у штаті Блакитний Ніл кількість випадків недоїдання серед дітей зросла з 1 800 у вересні до 2 116 у листопаді. З них 1 760 дітей молодші за п’ять років. IPC також попереджає про зростання ризику голоду в частинах Великого Дарфуру та Великого Кордофану: на продовольчу безпеку впливають конфлікт, масове переміщення людей, посуха та недостатнє гуманітарне фінансування.

Явище Ель-Ніньйо призвело до зменшення опадів у сезон дощів і посухи, яка зачепила приблизно половину Судану. За оцінкою IPC, слабке зростання рослинності спостерігалося майже на двох третинах сільськогосподарських угідь Північного Дарфуру та приблизно на половині угідь Південного Дарфуру і штатів Кордофан, що загрожує врожаям та посилює зростання цін на продукти.

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