Щонайменше 14 людей загинули внаслідок атак воєнізованих Сил швидкої підтримки у штатах Східний Дарфур і Західний Кордофан у Судані. Про це заявила Суданська обсерваторія прав людини, повідомляє Anadolu Agency. За даними правозахисної групи, 12 людей загинули у Східному Дарфурі, ще двоє — у Західному Кордофані.

Атаки у Східному Дарфурі

Обсерваторія заявила, що протягом трьох днів Сили швидкої підтримки здійснювали систематичні атаки на села Шарм, Мухаджирія, Касіб, Салія, Калаїт та інші населені пункти в місцевості Яссін у штаті Східний Дарфур.

Напади у Західному Кордофані

У окремій заяві правозахисна група повідомила про кампанії проти жителів сіл Західного Кордофану, які тривали майже п'ять днів. За її даними, напади супроводжувалися вбивствами цивільних, нападами, залякуванням і мародерством та спричинили переміщення людей.

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Організація задокументувала загибель двох молодих чоловіків у селах Аль-Саата-аль-Зарка та Аль-Саата-Ум-аль-Хабар. Вона закликала гуманітарні організації створити механізм екстреної допомоги для переміщених сімей і відкрити безпечні коридори для їхнього пересування. Сили швидкої підтримки не надали негайного коментаря щодо цих заяв.

Бої між суданською армією та Силами швидкої підтримки почалися у квітні 2023 року на тлі суперечки щодо інтеграції воєнізованого формування до складу армії. Конфлікт забрав десятки тисяч життів і змусив мільйони людей залишити свої домівки.

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