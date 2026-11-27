За даними Anadolu Agency, у Судані бригадний генерал Дахія Хамдан аль-Тахір оголосив про вихід із воєнізованих Сил швидкої підтримки. Він також заявив про готовність приєднатися до військової кампанії суданської армії та союзних їй груп проти цього угруповання.

Заява офіцера

У відео, яке поширили суданські медіа та активісти у соцмережах, аль-Тахір назвав себе керівником управління спеціальних операцій розвідки Сил швидкої підтримки у штаті Центральний Дарфур і членом комітету з набору цього формування.

Він попросив вибачення за свою участь у повстанні проти держави та за руйнування, спричинені конфліктом. Звертаючись до командувача Сил швидкої підтримки Мохамеда Хамдана Дагало, відомого як Хемедті, аль-Тахір згадав про значні втрати молодих людей у суданських громадах.

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Звинувачення та контекст

Аль-Тахір звинуватив керівництво Сил швидкої підтримки в тому, що воно жертвує представниками суданських племен і громад заради інтересів родини Дагало та іноземних планів. Керівництво угруповання одразу не коментувало його заяву. Агентство зазначає, що їй передувала серія переходів високопосадових командирів і працівників розвідки.

Бойові дії між суданською армією та Силами швидкої підтримки тривають із квітня 2023 року. Вони почалися через розбіжності щодо інтеграції воєнізованого формування до регулярних збройних сил. Конфлікт забрав десятки тисяч життів і змусив мільйони людей залишити домівки, спричинивши одну з найгірших гуманітарних криз у світі.

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