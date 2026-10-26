У Судані після атаки дронів RSF знеструмлено три штати — The Hindu

У Судані масштабні відключення електроенергії охопили значні частини штатів Аль-Джазіра, Гедареф і Білий Ніл після атаки безпілотників на п’ять електростанцій. За словами неназваного урядовця, скоординований удар 26 жовтня завдали воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF), повідомляє The Hindu з посиланням на AFP.

П’ять уражених електростанцій

Посадовець повідомив, що дрони атакували по дві електростанції у штатах Аль-Джазіра та Гедареф, а ще одну — у штаті Білий Ніл. Усі три штати контролює суданська армія, яка воює з RSF від квітня 2023 року.

Кореспондент AFP у штаті Аль-Джазіра повідомив, що електроенергії там не було з 02:00 за місцевим часом. Житель міста Аль-Фао у штаті Гедареф Бабікер Юсеф розповів агентству, що відключення в місті почалося тоді ж. Він побоювався, що через тривалу відсутність електрики може зіпсуватися інсулін його сина, який потрібно зберігати в холодильнику.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наслідки для населення

ООН неодноразово попереджала, що регулярні атаки на електростанції загрожують роботі медичних та інших базових служб для мільйонів людей. Після попередніх ударів дронів по електростанціях і гідроелектростанціях електропостачання в окремих районах переривалося на кілька днів.

Фермер із міста Аль-Джунайд у штаті Аль-Джазіра повідомив AFP, що електропостачання почало поліпшуватися лише три місяці тому після ремонту раніше пошкодженої станції. За його словами, її робота давала надію знову запустити іригаційні насоси. У Гедарефі власник продуктового магазину заявив, що ризикує втратити запас курятини через знеструмлення холодильників.

За підрахунками ООН, протягом перших трьох тижнів жовтня удари дронів у Судані забрали життя понад 300 людей і поранили ще сотні. За даними AFP, суданська валюта за останні тижні втратила понад 25% вартості.

Читай нас у