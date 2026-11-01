У Судані удар дрона спричинив пожежу на електростанції — Anadolu Agency

У Судані удар безпілотника вранці 1 листопада спричинив пожежу на електростанції Абу-Хамад у штаті Річковий Ніл. Об'єкт розташований приблизно за 538 кілометрів на північ від столиці країни Хартума. Про це з посиланням на очевидців повідомляє Anadolu Agency.

Пожежа та вибухи

За словами очевидців, біля енергетичного об'єкта пролунали гучні вибухи, а вогонь охопив частину станції. Активісти поширили в соціальних мережах відео, на яких видно велику пожежу на електростанції.

Після останнього удару кількість електростанцій, що стали цілями атак дронів від понеділка, сягнула 12. Вони розташовані у шести штатах Судану: Хартумі, Ель-Гезірі, Сеннарі, Ель-Кадаріфі, Річковому Нілі та Червоному морі.

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Суданська влада на момент публікації не коментувала атаку. Також не було даних про масштаби руйнувань і можливі жертви.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Напередодні безпілотник атакував електростанцію Хайя у штаті Червоне море, яка ще будується. Удари по енергетичній інфраструктурі відбуваються на тлі збройного протистояння між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки.

Бойові дії тривають із квітня 2023 року після загострення розбіжностей щодо інтеграції військових сил країни. За даними агентства, війна забрала життя десятків тисяч людей і призвела до переміщення близько 13 мільйонів осіб на тлі гуманітарної та продовольчої кризи.

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