У світі за 2025 рік проклали понад 21 тис. км нових ЛЕП — OilPrice

Енергетичні компанії у світі в 2025 році збудували понад 21 тисячу кілометрів нових ліній електропередачі. Це на 50% більше, ніж приблизно 14 тисяч кілометрів, прокладених у 2024 році, повідомляє OilPrice з посиланням на дані Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики IRENA та альянсу Utilities for Net Zero Alliance.

Витрати на електромережі

До Utilities for Net Zero Alliance входять 89 енергетичних компаній. За даними видання, альянс збільшив річні плани витрат на розвиток мереж щонайменше до 156 млрд доларів.

Генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера заявив, що електромережі визначатимуть успіх енергетичного переходу та досягнення мети збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому енергоспоживанні до 35% до 2035 року. За оцінкою IRENA, сукупні світові інвестиції в мережі до 2035 року мають сягнути 10 трлн доларів, тобто зрости більш ніж удвічі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Потреба в нових лініях

Пропускна спроможність передавальних мереж залишається однією з перешкод для розвитку вітрової та сонячної генерації. Такі електростанції часто розташовані далеко від основних центрів споживання, а їхнє виробництво залежить від погодних умов. Через це частину виробленої електроенергії доводиться обмежувати, що підвищує витрати.

Міжнародне енергетичне агентство у 2023 році оцінювало, що до 2040 року енергокомпаніям необхідно буде збудувати або замінити близько 50 млн кілометрів ліній електропередачі, аби країни-учасниці Паризької угоди могли виконати свої зобов’язання. Єврокомісія торік оцінювала потребу ЄС у 2–2,3 трлн доларів на модернізацію електромереж до 2050 року.

Читай нас у