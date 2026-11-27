У світі у 2025 році зареєстрували 411 913 випадків кору — це показник, зіставний із допандемічним рівнем. Водночас від 2021 року в глобальних базах даних фіксували лише два з 24 історично визнаних генотипів вірусу кору. Такі висновки містить огляд молекулярного епіднагляду за кором і краснухою за 2000–2025 роки, про який повідомляє News-Medical.

Відновлення захворюваності

Автори огляду зазначають, що офіційно зареєстровані випадки можуть становити близько 5% реальної кількості інфекцій у світі. Імовірними чинниками нового зростання названо пропущені дитячі щеплення та прогалини в колективному імунітеті. Водночас дослідники вказують, що зниження показників у період пандемії могло бути пов’язане як зі скороченням передачі вірусу, так і з порушенням системи нагляду.

У Європейському регіоні у 2024 році зареєстрували понад 150 тисяч випадків кору — найбільше з 1997 року. У 2025 році цей показник знизився на 75%. У регіоні Америк кількість випадків, навпаки, зросла порівняно з 2024 роком, тоді як в Африканському регіоні та регіоні Південно-Східної Азії вона скоротилася після сплесків 2023 року.

Два генотипи вірусу кору

Від 2021 року повідомляли лише про генотипи кору B3 та D8. D8 найчастіше фіксували у світі з 2018 року, за винятком 2021-го. Він становив майже всі генетично охарактеризовані випадки під час спалаху в регіоні Америк у 2025 році. Генотип B3 частіше виявляли у Східному Середземномор’ї, а в Європі у 2025 році його послідовностей було більше, ніж D8, уперше з 2021 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зменшення генетичного різноманіття узгоджується з тим, що вакцинація обмежує можливості вірусу передаватися. Проте це також ускладнює відстеження окремих ланцюгів зараження за стандартним генотипуванням. Дослідники наголошують, що дані про послідовності вірусу самі по собі не дають змоги надійно реконструювати передачу кору.

Прогалини в нагляді за краснухою

Молекулярний нагляд за краснухою залишається значно слабшим: до глобальних баз надходить приблизно вдесятеро менше послідовностей вірусу, ніж для кору. З 2022 року задокументували лише 59 послідовностей вірусу краснухи генотипів 1G і 2B, зокрема шість у 2025 році. Від 2024 року єдиним генотипом, про який повідомляли у світі, був 2B, однак обмежене секвенування не дозволяє остаточно визначити, чи зникли інші генотипи.

Автори огляду вважають необхідними інвестиції в лабораторні можливості, стандартизовані протоколи секвенування, контроль якості, епіднагляд і вакцинацію. Вони також зазначили, що повідомлень про штами кору, здатні уникати дії вакцин, не було.

Читай нас у