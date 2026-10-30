У Табаско 30 жителів навчили відновлювати дюни — Mexico News Daily

У штаті Табаско на південному сході Мексики 30 місцевих жителів увійшли до бригади та пройшли навчання з відновлення рослинного покриву прибережних дюн у районі Барра-де-Санта-Ана. Ділянка суходолу відокремлює Мексиканську затоку від лагунної системи Кармен-Пахональ-Мачона. Як повідомляє Mexico News Daily, навчання проводять Eni Mexico та ЮНЕСКО.

Захист узбережжя

Зміна клімату та пов’язане з нею підвищення рівня моря загрожують Санта-Ані й іншим прибережним громадам. Між Бока-де-Санта-Ана та Бока-де-Пантеонес ерозія торкнулася 85% 30-кілометрової ділянки узбережжя. Щороку море забирає до 3,5 метра берегової лінії.

Для протидії ерозії розробили проєкт Dunas Vivas, або «Живі дюни», що також передбачає тимчасову оплачувану роботу для виконання заходів. Проєкт є частиною плану зі зниження ризиків стихійних лих і посилення стійкості громад за допомогою науково обґрунтованих рішень та сталого управління природною і культурною спадщиною.

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Відновлення рослинного бар’єра

За участі місцевих університетів, представників ехідо та посадовців бригада пройшла прискорений курс зі стратегічного висаджування рослин. Учасники також встановлюватимуть уловлювачі піску з органічних матеріалів, які мають сприяти формуванню дюн.

Бригада доглядатиме за ботанічними розсадниками та збиратиме гермоплазму — насіння, рослинні тканини, пилок і ДНК — для контрольованого розмноження видів, придатних для відновлення рослинності. Прибережні дюни є одним з основних природних бар’єрів від ураганів і штормових нагонів води, а також захищають громади, інфраструктуру й мангрові ліси.

За даними газети El Heraldo de Tabasco, у штаті налічується 50 044 гектари мангрових лісів, однак значні площі прибережних припливно-відпливних зон мають бідну рослинність. Торішнє державне картографування зафіксувало 2 179 гектарів порушених мангрових угідь проти 406 гектарів у 2020 році.

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