У Тайбеї представили бронзову скульптуру хлопчика, що читає — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, на території Меморіального залу Сунь Ятсена провели церемонію відкриття таблички для бронзової скульптури «Хлопчик, що читає» роботи митця Ван Сю-ці. Захід відбувся у західній частині території меморіального залу, повідомляє Taipei Times.

Пара до скульптури дівчинки

Нову роботу спільно замовили Taipei Capitol Lions Club і японський Aomori Mahoroba Lions Club. Вона стала парою до скульптури «Дівчинка, що читає», яку Taipei Capitol Lions Club подарував меморіальному залу десять років тому.

Генеральний директор меморіального залу Ван Лань-шен заявив, що обидві скульптури мають нагадувати про радість та інтелектуальні переваги читання в умовах, коли за увагу людей конкурують електронні пристрої. За його словами, роботи також є частиною проєкту з облаштування території комплексу як культурного простору для поціновувачів мистецтва.

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Президентка Taipei Capitol Lions Club Куо Су-мей сказала, що клуб розраховує заохотити молодь Тайваню до читання попри відволікання на телефони, інтернет і телебачення. Організація також передала меморіальному залу три гранітні лави, розміщені поруч зі скульптурами, щоб відвідувачі могли відпочивати й читати.

Ван Сю-ці розповів, що виріс у бідності: йому доводилося годину йти до школи, а після повернення допомагати батькові в сімейному саду, тож часу на читання майже не залишалося. Скульптор подякував організаціям за можливість зробити внесок у майбутнє покоління через мистецтво.

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