У Тайнані відкрили першу мистецьку бієнале на 16 локаціях — Taipei Times

У Тайнані, Тайвань, 31 жовтня відкрилася перша мистецька бієнале Tainan Art Biennale. Вона проходить на 16 основних локаціях у центральній частині міста та має тему Unfolding Circuits, що поєднує архітектуру, географію й культурну історію Тайнаня. Про це повідомляє Taipei Times.

Подію рекламують як першу на Тайвані бієнале, яку можна оглянути пішки містом. Виставкові майданчики розташовані у щільній мережі вулиць, провулків і культурних просторів у центрі Тайнаня.

Центральні виставкові майданчики

Епіцентром бієнале став Музей мистецтв Тайнаня. У його експозиції представлені текстильні роботи малайзійських майстрів, в’язані вручну предмети одягу, пов’язані з політичним протестом, огляд руху Prototype Art, японська скульптура з мушель устриць, а також картини, присвячені корінному народу атаял.

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Серед майданчиків також зазначено підготовчий офіс Національного музею сучасного мистецтва Тайнаня, відомий як MOMA Tainan. Там демонструють ретроспективу художника Шень Чже-цая та виставку The Vanished Art and Design of Taiwan про тайванське мистецтво й дизайн 1895–1960 років.

Маршрут і квитки

Для відвідувачів, які хочуть оглянути головні локації за один день, видання радить рухатися з півночі на південь центральною частиною Тайнаня. На ділянці від галереї B.B. ART до колишньої Патріотичної жіночої зали Айґо розміщено вісім важливих об’єктів; перехід без зупинок займає приблизно 10 хвилин.

Одноденний квиток коштує 200 нових тайванських доларів, дводенний — 300. Власники квитків можуть безплатно відвідати Музей мистецтв Тайнаня, MOMA Tainan і храм Конфуція в Тайнані. Бієнале триватиме до 1 березня. На 5 грудня заплановано відкриття масштабної інтерактивної інсталяції The Loop Соу Фудзімото в меморіальному парку Тан Де-чана.

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