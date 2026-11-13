У Гаосюні на Тайвані чоловікові на прізвище Ву висунули обвинувачення у шахрайстві після того, як він нібито поклав лапку таргана до морозива в ресторані хот-поту, щоб уникнути оплати рахунку. Прокуратура Гаосюна повідомила, що обвинувачення висунули минулої п’ятниці, пише Taipei Times.

Інцидент у ресторані

За даними прокуратури, 17 червня Ву прийшов до відомого ресторану в районі Лінья о 19:47. Під час морозива він, як стверджує слідство, поклав до десерту принесену із собою лапку таргана та навмисно звернув на неї увагу інших відвідувачів і працівників закладу.

Після цього чоловік заявив, що почувається зле й мусить їхати до лікарні. Він також вимагав компенсації від менеджера ресторану на прізвище Шао.

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Рахунок і медичні витрати

Шао погодився не стягувати з Ву рахунок на 4052 нові тайванські долари та супроводив його до лікарні. Там менеджер оплатив медичне лікування чоловіка на суму 551 новий тайванський долар.

Згодом Шао переглянув записи камер спостереження ресторану. За версією прокуратури, на відео було видно, що Ву сам поклав лапку таргана до морозива. Менеджер намагався повернути витрати на вечерю та медичну допомогу, але після невдалих спроб звернувся до поліції. Прокуратура вважає, що чоловік шляхом обману домігся оплати медичних витрат і звільнення від сплати ресторанного рахунку.

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