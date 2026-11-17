У Тайвані кандидат Гоміндану Лі Шу-чуань має незначну перевагу в перегонах за посаду мера Нового Тайбея. Згідно з опитуванням, оприлюдненим China Times, його підтримують 37% респондентів, тоді як кандидатка Демократичної прогресивної партії Су Цяо-хуей має 33,4%, повідомляє Taipei Times.

Перегони в Новому Тайбеї

Опитування на замовлення China Times провела компанія Apollo Survey and Research Co з середи до п’ятниці минулого тижня. У ньому взяли участь 1083 жителі Нового Тайбея віком від 20 років, а похибка становить 3 відсоткові пункти. Вибірку сформували на основі міського довідника стаціонарних телефонних номерів.

Су Цяо-хуей заявила, що передвиборчі опитування варто сприймати лише як орієнтир. За її словами, в більшості опитувань її кампанія лідирує, хоча в окремих — ні. Лі Шу-чуань також назвав боротьбу дуже конкурентною та закликав прихильників агітувати і прийти голосувати 28 листопада.

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Дані з Гаосюна та Сіньчжу

Опитування, оприлюднене Era Polling Center у Гаосюні та профінансоване Era Communications, показало перевагу кандидата Демократичної прогресивної партії Лая Жуй-луна. Він набрав 43,9% підтримки проти 24,7% у кандидата Гоміндану Ко Чжи-ен. Розрив між ними становить 19,2 відсоткового пункту. Кампанія Ко заявила, що серед опитаних прихильників «зеленого» табору було вдвічі більше, ніж прихильників «синього» та «білого» таборів.

У місті Сіньчжу чинна мерка й незалежна кандидатка Ань Као має 22,7% підтримки. Кандидат Демократичної прогресивної партії Чжуан Цзін-чен отримав 21,8%, а незалежний кандидат Хе Чжи-юн — 14,3%. Водночас 35,6% учасників опитування ще не визначилися або не висловили думки, ще 5,6% відмовилися відповідати.

Закон Тайваню про вибори та відкликання посадовців забороняє публікувати, поширювати, коментувати або цитувати результати опитувань упродовж десяти днів до виборів і до завершення голосування. За даними Центральної виборчої комісії, за публікацію або цитування таких даних із наступного дня передбачений штраф.

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