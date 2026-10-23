У Тайвані обшукали офіс власника My-Formosa Ву Цзи-цзя — Taipei Times

У Тайвані правоохоронці обшукали офіс власника онлайн-платформи My-Formosa Ву Цзи-цзя в межах розслідування ймовірного поширення наклепницьких матеріалів та втручання у вибори. Справу пов’язують із кандидатом Демократичної прогресивної партії на посаду голови повіту Сіньчжу Чженом Чао-фаном, який також є мером міста Чжубей.

Прокуратура повіту Сіньчжу повідомила про початок перевірки щодо чоловіка на прізвище Ву за підозрою в порушенні закону про вибори та відкликання посадовців. Інших подробиць відомство не оприлюднило. Як Taipei Times повідомили джерела, обізнані зі справою, поліція також допитала Ву та провела обшуки в його помешканні й офісах.

Скарга кандидата

За даними джерел, Чжен подав кримінальну скаргу, звинувативши Ву в поширенні наклепницьких матеріалів із наміром перешкодити його обранню. Адвокати виборчої кампанії Чжена стверджують, що протягом останніх двох місяців серед виборців у Сіньчжу розповсюдили два випуски листівок із підписом Ву.

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За твердженням юристів кампанії, ці матеріали містили неправдиві звинувачення Чжена в незаконному отриманні вигоди та незаконному лобіюванні, пов’язані з проєктами Chih Shan Manor і Shencyu Village у селищі Чжудун. У листівках також стверджувалося, що брат Чжена наказав бандитам проникнути до будинку, аби залякати викривача.

Позиція платформи

Джерела зазначили, що Ву повторював ці твердження у власному токшоу, визнавав авторство листівок і заявляв про друк 500 тисяч примірників подібних матеріалів. Юристи Чжена вважають такі дії перешкоджанням обранню кандидата та наклепом за обтяжувальних обставин.

Цифрова платформа Ву назвала розслідування атакою на свободу та заявила, що він розпочав голодування на знак протесту. Там також повідомили, що Ву відмовиться сплачувати заставу, якщо його зобов’яжуть це зробити.

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