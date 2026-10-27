На Тайвані протягом наступних 20 років у середньому 618 людей щодня залишатимуть ринок праці через вік. Це більш ніж удвічі перевищуватиме кількість молодих людей, які входитимуть до складу робочої сили, повідомляє Taipei Times із посиланням на прогноз Національної ради розвитку.

Скорочення працездатного населення

Розрахунки ради, підготовлені на основі даних до 2026 року, передбачають, що чисельність населення віком від 15 до 64 років у Тайвані за два десятиліття скоротиться на 4,509 млн осіб.

Це на 3 тисячі більше, ніж передбачала попередня модель ради. Така різниця еквівалентна приблизно 60 додатковим людям, які щодня залишатимуть робочу силу, що дослідження пов’язує з прискоренням демографічного спаду.

Якщо законодавчо встановлений пенсійний вік і рівень народжуваності не зміняться, на кожну молоду людину, яка входитиме на ринок праці, припадатимуть двоє працівників, які завершуватимуть трудову діяльність через вік.

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Старіння робочої сили

За прогнозом, частка працівників середнього та старшого віку у робочій силі перевищить 50%. Нині тайванці віком від 45 до 64 років налічують 7,292 млн осіб, що становить 46,3% населення працездатного віку.

До 2046 року ця вікова група залишить ринок праці, тоді як їй на заміну прийдуть лише 3,095 млн молодих людей. Речник ради назвав збільшення розриву в заміщенні працівників тривожним сигналом для фінансової стійкості соціальних програм Тайваню.

Зростання видатків і скорочення податкових надходжень можуть ускладнити балансування трудових пенсій, пенсійних фондів державних службовців і системи національного медичного страхування. У раді вважають необхідним підвищити пенсійний вік, збільшити участь і утримання жінок та літніх людей на ринку праці, а також посилити імміграцію.

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