У Тайвані викрили схему з пластиковими відходами на понад 70 млн NT$ — Taipei Times

У повіті Мяолі на Тайвані екологічні органи, прокуратура та поліція викрили схему незаконного поводження з пластиковими відходами. За даними Taipei Times, її учасники могли отримати понад 70 млн тайванських доларів незаконних доходів, що еквівалентно приблизно 2,2 млн доларів США.

Суміші відходів у промислових будівлях

Центральний центр екологічного управління встановив, що одна з компаній із переробки пластику використовувала сировину, яка не відповідала вимогам, для виробництва твердого відновленого палива. Також він виявив інженерну екологічну компанію, яка, за даними адміністрації, неправдиво заявляла про сертифікацію оператора з утилізації пластикових відходів.

За даними екологічної адміністрації, ця компанія збирала великі обсяги змішаних пластикових відходів у підприємств-виробників пластикового паковання, стягуючи високу плату за їх утилізацію. Після цього суміші передавали двом компаніям із переробки пластику, які залишали відходи в орендованих промислових будівлях.

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Обвинувачення у справі

Слідча група заявила, що в накопиченнях були не лише пластикові, а й інші промислові відходи, зокрема гума та дерев'яні піддони. Дві компанії стверджували, що зберігали пластик для повторного використання. Водночас екологічна адміністрація зазначила, що йшлося про суміш різних матеріалів, на обробку якої підприємства не мали дозволу.

За оцінкою адміністрації, дві переробні компанії отримали близько 24,18 млн і 2,92 млн тайванських доларів незаконних доходів відповідно, а компанія, яка видавала себе за сертифікованого оператора, — понад 44,51 млн тайванських доларів.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про конфіскацію ймовірно незаконних доходів і знарядь злочину, зокрема двох екскаваторів та двох подрібнювачів пластику. Шістьом особам і трьом компаніям висунули обвинувачення за статтею 46 Закону про поводження з відходами. За утилізацію відходів без дозволу закон передбачає від одного до семи років ув'язнення та штраф до 15 млн тайванських доларів.

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