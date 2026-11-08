У Тайвані взяли під варту шістьох моряків у справі про втечу розшукуваного — Taipei Times

Суд у Тайбеї, Тайвань, взяв під варту без зв’язку із зовнішнім світом шістьох членів екіпажу риболовецького судна Man Jui Fu 6, яких підозрюють у допомозі розшукуваному Чан Чуньцзе втекти з острова морем. Серед затриманих — капітан на прізвище Хуан, член екіпажу на прізвище Чень та четверо індонезійських членів екіпажу, повідомляє Taipei Times.

Версія слідства

За даними прокурорів, Чан Чуньцзе був помічником незалежної депутатки Мей Чін. Камери спостереження зафіксували, як чоловік схожої на нього статури ввечері 28 жовтня піднявся на риболовецьке судно Chien Chun 168 у рибальському порту Чженбінь у Кілунзі, а згодом перестрибнув на Man Jui Fu 6.

Прокурори заявили, що Man Jui Fu 6 вирушило до серединної лінії Тайванської протоки, де чоловіка нібито забрало китайське риболовецьке судно. За версією слідства, учасники схеми отримали виплати від 10 тисяч до кількох десятків тисяч нових тайванських доларів.

Слідча група в середу вилучила Man Jui Fu 6 та затримала Ченя і чотирьох індонезійських членів екіпажу. Власника судна на прізвище Лі звільнили під заставу в 100 тисяч нових тайванських доларів.

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Інші фігуранти справи

Після допитів прокурори заявили, що вважають достовірними свідчення Ченя. За їхніми даними, громадянин Китаю запропонував йому сотні тисяч нових тайванських доларів за організацію втечі. Хуана та чотирьох індонезійських членів екіпажу підозрюють у причетності до справи; прокурори вказали на ризик їхньої змови.

Берегова охорона вилучила Chien Chun 168 поблизу острова Пенцзяй. Під час обшуку на борту не знайшли ані контрабанди, ані Чана. Власник судна заперечив причетність і заявив, що його човен не виходив у море 28 жовтня. Його звільнили, заборонивши змінювати місце проживання на час розслідування.

У червні прокуратура висунула Чану та ще 23 людям обвинувачення у ймовірній змові з Мей Чін для привласнення коштів, призначених для оплати роботи помічників. Він переховувався після того, як 6 вересня зрізав електронний браслет у парку Даань у Тайбеї. Окремо Вища прокуратура Тайваню розслідує підозри в тому, що Чан отримував кошти з Китаю для створення шпигунської мережі на Тайвані.

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