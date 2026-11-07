У Тайвані затримали чоловіка у справі про викрадення понад 230 тисяч даних — Taipei Times

У Гаосюні на Тайвані поліція затримала портового працівника на прізвище Лін, якого підозрюють у викраденні понад 230 тисяч одиниць персональної інформації за допомогою автоматизованої програми для злому, створеної із застосуванням генеративного штучного інтелекту. Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на кримінальний слідчий підрозділ поліції міста.

Дані з сайтів трьох країн

За версією поліції, Лін використовував програму для викрадення даних про учасників програм лояльності та клієнтів із вебсайтів Тайваню, Гонконгу й Таїланду. Надалі він нібито продавав цю інформацію в даркнеті.

Серед імовірних цілей були дві державні установи, два приватні видавництва та клас для розвитку талантів літніх людей, повідомили місцеві медіа. Поліція передала справу до окружної прокуратури Гаосюна та розширила розслідування за участі Центру боротьби з високотехнологічною злочинністю Кримінального бюро розслідувань.

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Обшук і застава

Минулого місяця правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного, затримали його та вилучили високопродуктивне комп’ютерне обладнання, пристрої для зберігання даних, мережеві комутатори й інші докази. Після допиту Ліна передали прокурорам за підозрою у злочинах проти комп’ютерної безпеки та звільнили під заставу в розмірі 30 тисяч тайванських доларів.

У поліції заявили, що генеративний ШІ та ШІ-агенти знижують технічний поріг для програмування, що може полегшувати зловживання з боку злочинців. Відомство закликало операторів сайтів, компанії та державні органи регулярно оновлювати системи, перевіряти їхню кібербезпеку, сканувати вразливості, а важливі дані шифрувати й створювати їхні резервні копії.

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