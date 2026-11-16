У Тайвані жінку обвинувачують у шахрайстві на 516 млн NT$ — Taipei Times

Прокуратура міста Таїчжун на Тайвані висунула обвинувачення 49-річній жінці на прізвище Сє та жінці на прізвище Лай у справі про ймовірне шахрайство на 516,03 млн тайванських доларів, або близько 15,71 млн доларів США. За даними Taipei Times, Сє називала себе Буддою та «речницею Будди». Прокурори вважають, що вона протягом десятиліття використовувала релігійні переконання своєї послідовниці для отримання грошей.

Пожертви та нерухомість

За версією прокуратури, Сє почала представлятися духовною наставницею у 2010 році та залучила групу послідовників. В обвинувальному акті зазначено, що вона змінювала тон голосу, щоб переконати людей у своїх надприродних здібностях, і заявляла, що «Будда спустився».

Як повідомляє United Daily News, Сє познайомилася з потерпілою — головою девелоперської компанії з Таїчжуна — на світському заході у 2013 році. Після того як жінка стала її послідовницею, Сє нібито почала вимагати пожертви на будівництво храму або для «накопичення духовних заслуг».

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Прокурори стверджують, що Сє нібито використала отримані кошти для придбання вілли в повіті Чжанхуа, спортивного автомобіля Lamborghini, дизайнерських сумок і годинників. За даними обвинувального акту, вона також переконала потерпілу придбати три об'єкти нерухомості та зареєструвати їх на своє ім'я.

Погрози та роль Лай

У 2023 році Сє, за повідомленням United Daily News, вимагала ще 160 млн тайванських доларів на переїзд до Сінгапуру. Вона заявила, що жінку «вразить смерть», якщо та відмовиться. Після подальших вимог сплатити щонайменше 50 млн тайванських доларів потерпіла усвідомила, що її могли ошукати, та звернулася до поліції.

За даними прокуратури, Лай за домовленістю із Сє влаштували на фінансову посаду в компанії потерпілої. Слідство вважає, що вона тиснула на жінку, аби та продовжувала робити пожертви, а також фабрикувала записи про рух коштів і комерційні контракти, створюючи видимість законних фінансових можливостей Сє. Обом жінкам висунули обвинувачення, зокрема у шахрайстві, привласненні коштів у господарській діяльності, підробленні документів і лжесвідченні.

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