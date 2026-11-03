У танкер біля Оману влучили два невстановлені снаряди — Anadolu Agency

У танкер біля узбережжя Оману влучили два невстановлені снаряди, які уразили машинне відділення судна. Про інцидент із посиланням на Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомляє Anadolu Agency.

Час і місце інциденту

За даними UKMTO, інцидент стався у вівторок о 19:00 за Гринвічем, приблизно за 14 морських миль на північний схід від Ліми. Про ураження судна повідомив офіцер безпеки компанії танкера.

У центрі зазначили, що обидва снаряди влучили в машинне відділення. UKMTO не ідентифікував танкер і не повідомив, звідки надійшли снаряди.

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Наслідки та розслідування

За повідомленням UKMTO, внаслідок інциденту постраждалих не було, а впливу на довкілля не зафіксували. Влада розслідує обставини події.

Центр порадив суднам у цьому районі бути обережними та повідомляти про будь-яку підозрілу активність, поки триває розслідування.

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