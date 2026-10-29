У Танзанії створили дві морські охоронні території біля Пемби — Mongabay

У Танзанії біля східного узбережжя острова Пемба офіційно зареєстрували дві нові морські охоронні території — Північно-Східну та Південно-Східну. Їхня сукупна площа становить 1300 квадратних кілометрів. Території мають захистити коралові рифи, мангрові ліси, морські трави, а також види, яким загрожує зникнення, зокрема рифового манта Mobula alfredi.

Про створення територій уряд Танзанії оголосив на Конференції ООН з океану в Ніцці у червні 2025 року, а в червні 2026-го їх офіційно внесли до реєстру, повідомляє Mongabay. До підготовки проєкту долучилися понад 20 місцевих громад, Департамент блакитної економіки та рибальства Танзанії, а також організації Wildlife Conservation Society, Blue Alliance і Mwambao.

Рішення після падіння уловів

Жителі східного узбережжя Пемби ініціювали створення охоронюваних територій через надмірний вилов риби та незаконну діяльність, що супроводжувалися скороченням рибних запасів і деградацією екосистем. Рибалки з кількох громад провели оцінювання ситуації та представили його на громадських зборах.

Омар Хамад Салім, член рибальського комітету округу Тумбе, розповів, що рибалки нерідко поверталися з моря з незначним уловом або взагалі без нього. Частина мешканців спершу побоювалася, що охоронювані ділянки позбавлять їх засобів до існування, однак згодом більшість підтримала пропозицію.

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Патрулі та обмеження лову

У нових територіях діють ділянки, де вилов заборонений, а також сезонні обмеження, зокрема в періоди нересту. Рибальські комітети разом із працівниками Blue Alliance та WCS стежать за дотриманням правил і забороною шкідливих знарядь лову, зокрема гарпунних рушниць та сіток із дрібним вічком.

За словами представника Blue Alliance Абдулрахмана Алі Абдалли, після створення нових територій кількість патрулювань зросла більш ніж на 50%, а незаконна активність скоротилася приблизно на 45%. Водночас керівник Департаменту блакитної економіки та рибальства Макеме Омар Макеме наголосив, що для оцінки відновлення екосистем потрібен час, хоча базові дані вже зібрано.

Риболовля в межах охоронних територій може тривати за умови дотримання встановлених правил. Організації також допомагають громадам розвивати альтернативні джерела заробітку, зокрема аквакультуру й переробку риби, а також розглядають запровадження вирощування морських огірків і сушіння водоростей. Жінки нині становлять близько 30% членів рибальських комітетів.

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