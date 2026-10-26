У Танзанії затримали підозрюваного у вбивстві танцівниці Шейли Одойо — Nation Kenya

У Танзанії затримали Джексона От'єно Бамбо, якого підозрюють у вбивстві його дружини — танцівниці Шейли Одойо, відомої як Sheila Wegesha. Як повідомляє Nation Kenya, затримання відбулося після дворічних пошуків у межах спільної операції правоохоронців Кенії та Танзанії.

Затримання в районі Шираті

За даними Директорату кримінальних розслідувань Кенії, Бамбо, який також використовував ім'я Джеймс Бабу Оланг, затримали в Кіронгве в районі Шираті. Видання зазначає, що він керував там клубом приблизно за 70 кілометрів від прикордонного пункту Мухуру.

Операцію координували слідчі з Аті-Рівер, поліцейські з Ньятіке та їхні танзанійські колеги. Під час затримання у чоловіка, за повідомленням видання, виявили танзанійське національне посвідчення особи на ім'я Джеймс Бабу Оланг. Слідчі мають встановити обставини отримання цього документа.

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Спочатку Бамбо доставили до поліцейської дільниці Ньятіке, після чого перевели до Аті-Рівер у Кенії. Він перебуває під вартою, а його справу, за даними Nation Kenya, планують передати до суду наступного тижня.

Розслідування загибелі Одойо

Тіло 38-річної Одойо виявили 10 травня 2024 року в її подружній спальні в Hill View Estate в Аті-Рівер, окрузі Мачакос. За даними джерела, на матраці була кров, а на горлі жінки — глибока рана.

На початковому етапі розслідування поліція розглядала чоловіка загиблої як особу, що становить інтерес для слідства. Правоохоронці тоді повідомляли, що встановлюють мотив убивства та шукають знаряддя злочину. Підозри щодо Бамбо мають бути перевірені в суді.

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