У Таоюані запустили програму підтримки для тварин від семи років — Taipei Times

Управління захисту тварин міста Таоюань на Тайвані запустило програму довгострокового догляду для тварин із притулків віком від семи років. Вона передбачає медичну підтримку та знижки на лікування, щоб зменшити фінансове навантаження на людей, які вирішать взяти старшу тварину додому.

Як повідомляє Taipei Times, молодих тварин зазвичай обирають частіше, адже їх вважають милішими, енергійнішими та легшими у вихованні. Старші собаки й коти вже мають сформований характер і частіше потребують медичної допомоги, тому їм складніше знайти родину.

Обстеження перед прилаштуванням

Перед прилаштуванням літні собаки й коти проходитимуть повне медичне обстеження. Воно може включати аналізи крові, рентгенографію або ультразвукове дослідження. Це дасть майбутнім власникам змогу заздалегідь дізнатися про стан здоров’я тварини та потреби в подальшому догляді.

Для тварин із хронічними захворюваннями управління надаватиме необхідні ліки. Також воно спрямовуватиме родини до закладів, де складніше ветеринарне лікування можна буде отримати за спеціальними зниженими тарифами.

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Потреба в постійному догляді

Усиновлювачка на прізвище Юй розповіла про догляд за 10-річним собакою з паралізованими задніми лапами. За її словами, тварині щодня змінювали підгузки та давали ліки до її спокійної смерті.

Інша усиновлювачка, Хе, зазначила, що старші тварини схильні до проблем із кульшовими суглобами та неврологічних розладів. Вони також можуть мати обмежену рухливість, поганий контроль сечовипускання й випорожнення та потребувати частого догляду й прибирання. На її думку, взяти таку тварину можуть люди, які мають для цього достатньо часу.

Хе додала, що нова програма дасть змогу майбутнім власникам оцінити стан здоров’я тварини ще до прилаштування, а медична підтримка істотно полегшить фінансовий тягар догляду.

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