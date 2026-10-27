У Тарабі на шість місяців продовжили особливі заходи безпеки — Premium Times Nigeria

Губернатор штату Тараба в Нігерії Агбу Кефас продовжив ще на шість місяців дію статусу району місцевого самоврядування Карім-Ламідо як території, що потребує особливої уваги до безпеки. Рішення ухвалили після нападу на громаду Біннарі 23 жовтня, повідомляє Premium Times Nigeria.

Рішення після нападу

Губернатор оголосив про продовження заходів у понеділок після екстреної наради з питань безпеки в будинку T.Y. Danjuma у Джалінго, столиці штату. За даними видання, внаслідок нападу загинули десятки жителів, а кілька родин зазнали травматичного досвіду.

Поліція спочатку підтвердила загибель 10 людей. Згодом з'явилися повідомлення про вищу кількість жертв після виявлення тіл у прилеглих районах.

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Розслідування і захист громад

Кефас заявив, що продовження статусу має забезпечити подальші безпекові операції в районі, де насильство загрожує життю людей, їхнім засобам до існування та мирному співжиттю. Він доручив відповідним органам встановити місцеперебування зниклих безвісти та надати підтримку постраждалим і їхнім родинам.

Губернатор також наказав силовим структурам розслідувати переміщення нападників і можливі мотиви, зокрема перевірити, чи були вони пов'язані з іншою злочинною діяльністю. Він закликав до скоординованої безпекової відповіді для захисту Біннарі та сусідніх громад.

Карім-Ламідо вперше визначили територією, що потребує особливої уваги до безпеки, у січні 2026 року виконавчим указом №1. Причинами стали повторювані міжгромадські сутички, напади бандитів і конфлікти між фермерами та скотарями.

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