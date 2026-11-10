У Тасманії чоловіка ув’язнили на два місяці за нацистське вітання — ABC News Australia

У Тасманії, Австралія, 43-річного Кемерона Джона Меттьюза засудили до двох місяців ув’язнення за неодноразове виконання нацистського вітання, зокрема під час слухання в магістратському суді Гобарта через відеозв’язок.

Як повідомляє ABC News Australia, 23 серпня, незадовго до опівночі, поліція прибула на Ліверпуль-стріт у центрі Гобарта після повідомлень про чоловіка, який порушував громадський порядок. За словами магістратки Кетрін Гізон, поліцейські описали поведінку Меттьюза як хаотичну: він називав себе та правоохоронців скінхедами й кілька разів виконав нацистське вітання.

Вітання під час слухання

Після затримання чоловіка доправили до Hobart Reception Prison. Наступного дня він з’явився на слуханні у магістратському суді Гобарта через відеозв’язок. У залі перебували кілька адвокатів, магістратка та двоє представників громадськості.

Під час того засідання Меттьюз вживав образливі висловлювання на адресу магістратки та тричі виконав нацистське вітання. У 2023 році Тасманія стала першим австралійським штатом, який заборонив нацистську символіку та нацистські вітання.

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Рішення суду

Оголошуючи вирок, магістратка Гізон заявила, що поведінкою Меттьюза керували усталені расистські та мізогінні переконання. Вона зазначила, що покарання має не лише стримати самого засудженого, а й запобігати подібним правопорушенням загалом.

За перше правопорушення, пов’язане з нацистським вітанням, законодавство Тасманії передбачає штраф до 3900 австралійських доларів або до трьох місяців ув’язнення. За повторне порушення протягом шести місяців максимальні санкції подвоюються.

Крім того, Меттьюз отримав один місяць умовного ув’язнення за двома епізодами погроз убивством під час телефонних дзвінків до Victims of Crime South Australia. Магістратка визнала його невдоволення процедурою компенсацій жертвам злочинів, однак зазначила, що воно не пояснює інтенсивності повідомлень, які, за її оцінкою, мали ознаки риторики переваги білої раси. Строк основного покарання зарахували з жовтня, а звільнити Меттьюза мають у грудні.

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