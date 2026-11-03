У Тасманії оголосили результати виборів до 29 місцевих рад — ABC News Australia

В австралійському штаті Тасманія завершили підрахунок голосів на виборах до 29 органів місцевого самоврядування. Остаточні результати оприлюднили після приблизно 30 мільйонів натискань клавіш під час підрахунку, повідомляє ABC News.

Явка на виборах становила 85,6% — це новий національний рекорд участі виборців та дещо більше, ніж на виборах до рад Тасманії 2022 року. Голосування 2026 року стало другим у штаті, участь у якому є обов’язковою для виборців.

Кількість мандатів скоротили

Цьогоріч кількість членів місцевих рад у Тасманії зменшили з 263 до 213. У п’яти найбільших радах — Гобарті, Лонсестоні, Кларенсі, Кінгборо та Гленорчі — число місць скоротили з 12 до дев’яти. В інших радах передбачено по сім мандатів.

Виборчий аналітик Кевін Бонем зазначив, що попри меншу кількість місць, до рад пройшло чимало нових кандидатів. За його словами, особливо на півдні штату кілька чинних членів рад не змогли переобратися, поступившись новачкам.

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Нові мери та незвичні результати

Колишній журналіст програми 60 Minutes Чарльз Вулі став лорд-мером Гобарта. У Лонсестоні мер Метью Гарвуд зберіг посаду, набравши 53,2% голосів. У Кларенсі мером обрали Дрю Дженнера, який посів лише шосте місце у голосуванні за склад ради; Бонем назвав такий результат рідкісним.

Кілька відомих мерів не балотувалися на новий термін, зокрема лорд-мерка Гобарта Анна Рейнольдс, яка обіймала посаду вісім років. У Кентіші меркою без альтернативних кандидатів обрали Кейт Габерле. Безальтернативно також обрали заступників мерів у Центральному нагір’ї та Фліндерсі. На острові Кінг і в окрузі Тасман кількість кандидатів виявилася меншою за кількість вакансій, тому членів рад там обрали без альтернативних кандидатів.

У Гобарті троє чинних членів ради не переобралися. Посаду заступника лорд-мера визначать на першому засіданні новообраної ради, оскільки обраний кандидат не зберіг місце у раді.

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