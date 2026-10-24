У Тасманії поховали 10-метрового кашалота після викидання на берег — ABC News Australia

Служба парків і дикої природи Тасманії поховала 10-метрового кашалота, який застряг у мілкій воді біля Тернерс-Біч на північному заході Тасманії, Австралія, та загинув попри спроби його врятувати. Тварина застрягла в ніч на середу, а працівники служби протягом четверга намагалися надати їй допомогу.

Як повідомляє ABC News, тушу поховали наступного дня серед рослинності на західному кінці пляжу. Під час операції фахівці також відібрали зразки для подальших досліджень. За перебігом поховання спостерігали кілька місцевих жителів.

Чому обрали поховання

У Службі парків і дикої природи заявили, що спосіб утилізації туші визначили після планування та консультацій із землевласниками, місцевою владою й Управлінням із захисту довкілля. Відомство вважає обрану ділянку придатнішою з огляду на екологічні чинники та зручність для громадськості, ніж поховання безпосередньо на пляжі або залишення туші для розкладання.

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Служба повідомила, що стежитиме за місцем поховання і реагуватиме, якщо виникнуть проблеми.

Занепокоєння мешканців

Деякі жителі Тернерс-Біч висловили стурбованість близькістю поховання до популярної зони для купання. Місцевий мешканець Грег Томпос звернув увагу, що ділянка розташована за кількасот метрів від табору Camp Clayton, яким користуються дитячі групи, що купаються в цьому районі.

Інша мешканка, Кейт Вайлі, передала владі побоювання громади щодо можливого потрапляння речовин від розкладання туші у воду та ризику приваблення акул. Вона також зазначила, що частина мешканців хотіла б отримати більше інформації про причини вибору саме такого способу утилізації. За її словами, варіант вивезення туші в море розглядали, однак вона може знову бути винесена на берег.

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