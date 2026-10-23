У Тасманії профспілка закликала політиків не відвідувати школи — ABC News Australia

Освітня профспілка Тасманії в Австралії закликала політиків та їхніх представників не відвідувати державні школи до кінця навчального року, доки прем’єр штату Джеремі Рокліфф не попросить вибачення. Причиною стала його публікація у Facebook про підготовку однієї зі шкіл до підсумкового заходу року, повідомляє ABC News Australia.

Суперечка навколо шкільного свята

Рокліфф заявив, що дізнався про спроби прибрати всі згадки про Різдво із заходів наприкінці навчального року, та попросив департамент освіти втрутитися. Назву школи він не вказував, однак заклад на півночі Тасманії швидко ідентифікували в соцмережах, після чого він зазнав хвилі онлайн-критики.

Школа планувала перейменувати захід Christmas on the Hill на End of Year Extravaganza. Водночас у її календарі залишалися кілька подій із різдвяною тематикою.

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Тасманійське відділення Австралійської освітньої профспілки провело позачергове засідання, щоб обговорити завдані ситуацією переживання та шкоду. Президент відділення Девід Генфорд заявив, що батьки й освітяни штату обурені відмовою прем’єра вибачитися та тим, що він, за його словами, продовжив відстоювати свою позицію.

Реакція влади та опозиції

Рокліфф відкинув твердження профспілки про булінг і заявив, що має право висловлювати свою думку, а його коментарі були виваженими. Раніше він також засудив будь-які напади на окремих людей або школи.

Скарбник Тасманії Ерік Абец підтримав прем’єра та повідомив, що парламентарі все одно відвідуватимуть шкільні заходи наприкінці року. Лідер лейбористів Джош Віллі, навпаки, висловив цілковиту підтримку позиції членів профспілки та закликав прем’єра вибачитися, відвідати школу й підтримати її працівників та учнів.

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