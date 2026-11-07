У Тасманії розглядають заявку на забір 360 млн літрів води — ABC News Australia

У штаті Тасманія, Австралія, Департамент природних ресурсів і довкілля (NRE) розглядає заявку компанії Cooltrans Pty Ltd на зміну чинної водної ліцензії. Вона передбачає додатковий забір 360 млн літрів води з потоку Фернтрі-Глен, розташованого вище за течією від лагуни Гендерсон у Фалмуті, повідомляє ABC News Australia.

Лагуну живлять кілька внутрішніх потоків, а з океаном вона сполучається періодично. Раніше вона була місцем для купання, веслування на каяках і родинного відпочинку, однак тепер значно обміліла. Цього року в регіоні зафіксували дуже низький рівень опадів: метеостанція у Фінгалі отримала 10 мм дощу у вересні, 10,2 мм у серпні та 18,2 мм у липні. На станції в Сент-Геленсі за ці місяці випало відповідно 5 мм, 25,2 мм і 36,4 мм опадів.

Побоювання мешканців

За словами місцевого жителя Девіда Годфрі-Сміта, багато мешканців подали звернення проти заявки, яку нині оцінює NRE. Він вважає, що під час розгляду потрібно врахувати актуальні дані про зміни клімату й землекористування, а також можливий вплив на екологічний стік.

Інший мешканець Фалмута Майкл Ді Джованні побоюється, що за чинної системи управління водою лагуна може не відновитися, а додатковий водозабір здатен погіршити ситуацію. За даними LISTMap, Cooltrans уже має кілька ліцензій на забір води для зрошення з двох інших потоків і неназваної притоки, які живлять лагуну. Компанія від коментарів відмовилася.

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План управління водою

Водозбірний басейн лагуни Гендерсон не має офіційного плану управління водними ресурсами. Такі юридично зобов'язувальні документи можуть встановлювати правила розподілу та управління водою для окремих басейнів. На сайті NRE вказано, що в Тасманії формально ухвалили 11 таких планів, частина з яких потребує перегляду.

Годфрі-Сміт заявив, що мешканці готові зібрати близько 50 тис. австралійських доларів на розроблення плану, якщо влада штату цього не зробить. Представник NRE повідомив, що заявки на водні ліцензії оцінюють відповідно до Закону про управління водними ресурсами 1999 року, з урахуванням доступності води, екологічних наслідків, інтересів інших користувачів і звернень громади.

Місцевий житель і колишній комерційний рибалка Девід Кеннон розповів, що лагуна раніше часто мала сполучення з океаном, але останні два роки практично відрізана від нього. NRE зазначило, що механічне відкриття лагуни до моря проводять за встановленим протоколом, покликаним збалансувати стан довкілля, безпеку, захист інфраструктури та ризик підтоплення прилеглих ділянок.

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