У Тасманії скоротять 50 місць у місцевих радах — ABC News Australia

В Австралії вибори до місцевих рад Тасманії відбуваються на тлі скорочення кількості радників у штаті на 50 — із 263 до 213. Кілька чинних мерів також вирішили не балотуватися на новий термін, тож місцеве самоврядування очікує суттєве оновлення. Станом на середу виборці повернули понад 235 тисяч бюлетенів, що становить близько 55% голосів, повідомляє ABC News.

Менше місць у радах

У п’яти найбільших муніципалітетах кількість місць у радах зменшать із 12 до дев’яти. У всіх інших радах буде по сім місць. На 213 мандатів претендують понад 430 кандидатів.

Президент Асоціації місцевого самоврядування Тасманії Мік Такер очікує, що скорочення кількості радників сприятиме появі більш відданих роботі обранців. Мер Джордж-Тауна Грег Кізер, який залишає посаду, зазначив, що меншим радам доведеться стратегічніше розподіляти роботу, адже радники, ймовірно, братимуть участь у більшій кількості комітетів і панелей.

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Питання виборців і зміна мерів

Серед тем кампанії — вартість місцевих зборів, ремонт доріг, робота обраних представників, паркування, велоінфраструктура та порожні торговельні приміщення. Жителі також порушують питання співпраці рад зі спортивними клубами, забудови, зонування земель і доступності тротуарів та з’їздів із бордюрів.

Зокрема, президент крикетного клубу Clarence District Пол Грегг заявив, що річна плата за користування полем і спорудами в Кенгуру-Бей може зрости з 73 тисяч до 136 тисяч австралійських доларів. На його думку, це може поставити під загрозу життєздатність клубу.

Посади залишають, зокрема, лорд-мер Гобарта Анна Рейнольдс, яка погодилася на роботу в Global Solar Council, а також мери долини Г’юон, Джордж-Тауна, Латроба, Меандер-Веллі, Кінгборо, Варата-Віньярда та Вест-Тамара. Голосування на місцевих виборах є обов’язковим лише вдруге; за неповернення бюлетеня до встановленого строку може бути застосований штраф до 41 австралійського долара. Бюлетені мають надійти до 14:00 у вівторок, 27 жовтня.

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