У Тасманії волонтери знайшли ймовірні людські рештки — ABC News Australia

У Джордж-Тауні на півночі австралійського штату Тасманія волонтерська пошукова група, яка розшукувала зниклого Майкла Вранковича, виявила рештки, які поліція вважає ймовірно людськими. За попередньою оцінкою, вони можуть належати дорослій людині. Про це повідомляє ABC News.

Поліцію повідомили одразу

Майкла Вранковича розшукують у районі Джордж-Тауна з 13 січня. Поліція повідомила, що один із учасників пошукової групи негайно зв’язався з правоохоронцями після виявлення решток.

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Ідентифікація ще не проведена

Судово-медична експертиза ще не завершена. Інспекторка Мелані Гровс сказала, що формальну ідентифікацію ще не провели, а цей процес може тривати кілька тижнів.

На момент повідомлення поліція не встановила особу, якій можуть належати знайдені рештки. Родину Вранковича вже поінформували про знахідку. Поліція також заявила, що підготує звіт для коронера.

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