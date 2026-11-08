У Таунсвіллі закриють кінну школу після 50 років роботи — ABC News Australia

У Таунсвіллі в Австралії наприкінці місяця припинить роботу кінна школа Ranchlands Equestrian Centre, якою Дженні Гейнс разом із чоловіком Лью керувала протягом 50 років. Подружжя вирішило піти на пенсію та після останніх занять планує подорожувати Австралією в каравані, повідомляє ABC News.

За словами Дженні Гейнс, за пів століття вона навчила верхової їзди тисячі людей, хоча точну кількість уже не може назвати. Ranchlands називають найдовше діючою школою верхової їзди у штаті Квінсленд, якою керував один власник. Гейнс сказала, що серед її учнів були десятки представників другого покоління та, ймовірно, вже восьмий учень третього покоління.

Програма для ветеранів

Близько десяти років тому Гейнс надала територію школи та коней для п’ятиденної програми навчання за участю коней для групи ветеранів, яку проводила Бренда Таннер. Учасники не їздили верхи: вони спостерігали за тваринами, доглядали за ними та осмислювали власну реакцію на контакт із кіньми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спершу Гейнс скептично поставилася до підходу Таннер, яка сказала, що коні самі обирають людей. За словами Таннер, приблизно за 20 хвилин кожен учасник налагодив зв’язок з одним із коней. Цей досвід, як розповіла Гейнс, змінив її погляд на взаємодію людей із тваринами.

Досвід кількох поколінь

Тереза Робертсон, яка займалася в Ranchlands у 1980-х роках, а згодом повернулася туди як викладачка, сказала, що досвід спілкування з кіньми вплинув на її власний підхід до навчання. За її словами, учні приходять опанувати верхову їзду, проте отримують значно більше.

Робертсон розповіла, що була спустошена новиною про закриття центру, який назвала важливою частиною їхнього світу. Дженні Гейнс своєю чергою назвала роботу школи не просто професією, а способом життя подружжя протягом п’яти десятиліть.

Читай нас у