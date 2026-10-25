У Таїланді дорожній поліції наказали показувати обличчя водіям — Bangkok Post

Дорожнім поліцейським по всьому Таїланду наказали не приховувати обличчя під час спілкування з водіями, починати з попереджень за порушення та не брати запропонованих хабарів. Письмове розпорядження передали підрозділам поліції в Бангкоку й усіх провінціях, повідомляє Bangkok Post.

Поліцейські мають бути впізнаваними

Заступник начальника національної поліції Таїланду заявив, що правоохоронцям заборонили носити шоломи із повним закриттям обличчя або інші засоби, які унеможливлюють їхню ідентифікацію під час контакту з учасниками дорожнього руху.

Під час чергування поліцейські мають бути у формі. Вони можуть користуватися сонцезахисними окулярами та масками для захисту від сонця й пилу, однак під час оформлення порушення зобов’язані зняти окуляри та відкрити обличчя.

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Попередження перед штрафом

Також дорожній поліції доручили спершу робити водіям попередження, а за повторні порушення застосовувати штрафи, що зростають. Для перевірки попередніх порушень правоохоронці вже мають систему обліку штрафних квитанцій.

Поблажливий підхід не поширюватиметься на порушення, які можуть спричинити тяжкі аварії. Серед них — рух проти напрямку, проїзд на заборонний сигнал світлофора, керування транспортом у нетверезому стані та вуличні перегони.

Якщо водієві виписали штраф, поліцейські не можуть стягувати його одразу на місці. Натомість вони мають пояснити, як сплатити його через офіційні канали. Окремо їм прямо заборонили брати хабарі.

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