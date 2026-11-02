У Таїланді планують збільшити спроможність Суварнабхумі до 120 млн — Bangkok Post

У Таїланді компанія Airports of Thailand планує протягом шести-семи років збільшити річну пасажирську пропускну спроможність аеропорту Суварнабхумі до 120 мільйонів. План передбачає будівництво південного термінала та четвертої злітно-посадкової смуги, повідомляє Bangkok Post.

Термінал і четверта смуга

Президентка Airports of Thailand Павіна Джаріятітхіпонг заявила, що у 2026 фінансовому році чинна річна пропускна спроможність аеропорту становила близько 60 мільйонів пасажирів. Із них головний термінал розрахований на 45 мільйонів пасажирів на рік, а термінал SAT-1 — на 15 мільйонів.

Компанія найближчим часом планує подати кабінету міністрів п’ятий план розвитку Суварнабхумі разом із проєктом East Expansion. Будівництво південного термінала та четвертої злітно-посадкової смуги, за очікуваннями, завершать за шість-сім років.

Східне розширення

Для проєкту East Expansion уже підготували технічне завдання, а закупівлі мають розпочати наступного року. Реалізація проєкту, як очікується, триватиме чотири роки. Він передбачає розширення зон обслуговування, зокрема стійок реєстрації та багажних конвеєрів, для обслуговування щонайменше 10 мільйонів пасажирів на рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Джаріятітхіпонг, разом ці проєкти мають збільшити річну пропускну спроможність Суварнабхумі до 120 мільйонів пасажирів. Airports of Thailand також планує переобладнати зону безмитної торгівлі, щоб організувати в зоні прибуття пункти видачі товарів. Через перерозподіл площ кількість магазинів може зменшитися.

Цього місяця аеропорт також готується запровадити преміальний сервіс для бізнесменів, знаменитостей і пасажирів з особливими потребами. Окремо в аеропорту передбачено смугу прискореного проходження імміграційного контролю.

Розвиток Дон Муанга

Компанія також готує до подання кабінету міністрів план третьої фази розвитку аеропорту Дон Муанг. Його бюджет пропонують збільшити з 36 мільярдів батів, передбачених у 2022 фінансовому році, до 69 мільярдів батів. Очікується, що план підвищить річну пасажирську пропускну спроможність Дон Муанга до 40 мільйонів.

Читай нас у