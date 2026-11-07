У Таїланді побоюються падіння попиту через погрози рейсам у Європі — Bangkok Post

У Таїланді побоюються, що повідомлення про замінування пасажирських рейсів у Європі додатково послаблять попит на далекі подорожі в період високого туристичного сезону. Як повідомляє Bangkok Post, у четвер погрози вибухів торкнулися майже 30 рейсів у Європі, однак усі літаки безпечно приземлилися.

Міністр туризму і спорту Таїланду Сурасак Пханчаренворакул заявив, що інциденти можуть вплинути на європейський ринок, де попит уже послабився через подорожчання пального та авіаквитків. Міністерство доручило Управлінню туризму Таїланду посилити маркетингову підтримку авіакомпаній у межах чинного річного бюджету. Якщо знадобляться додаткові кошти, відомство планує згодом звернутися до кабінету міністрів щодо фінансування з центрального бюджету.

Спад європейського попиту

Президент Туристичної федерації Чонбурі Танет Супорнсахасрунгсі повідомив, що в нинішній високий сезон європейський ринок скоротився на 20–30% у річному вимірі. Серед причин він назвав високі ціни на авіаперельоти та зниження довіри до транзитних маршрутів через близькосхідні авіахаби, які зазвичай пропонують дешевші тарифи, ніж прямі рейси.

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За його словами, нові повідомлення про замінування можуть ще більше вплинути на мандрівників, які лише планують бронювання. Водночас пасажири, що вже придбали квитки, імовірно, не відмовлятимуться від поїздок, оскільки у високий сезон буде складно знайти нові квитки за такою самою ціною.

Заходи для ринків Китаю та держави-агресора Росії

Асоціація тайських туристичних агентів закликала владу стимулювати 300 рейсів із Китаю та держави-агресора Росії, розраховуючи залучити 45 тисяч туристів і отримати 2,25 млрд батів доходу. Водночас представники туристичної галузі занепокоєні уповільненням китайського потоку після попередження для мандрівників, виданого посольством Китаю в Таїланді.

Після жовтневого свята Золотого тижня середня кількість прибуттів із Китаю, за даними галузі, знизилася приблизно з 10 тисяч до 7 тисяч осіб на день. Міністр Сурасак Пханчаренворакул також повідомив про домовленість із посольством Китаю та туристичною поліцією створити спільну робочу групу для обміну інформацією щодо незаконного бізнесу, пов’язаного з використанням Таїланду як транзитного пункту для шахрайства проти громадян Китаю в М’янмі.

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