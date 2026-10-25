У Таїланді помітили п’ятьох леопардів, яких вважають молодими — Bangkok Post

У національному парку Кенг-Крачан у Таїланді фотографка дикої природи зафіксувала на дорозі п’ятьох леопардів: двох чорних і трьох плямистих. Тварин побачили в неділю між 9:00 та 10:00 поблизу позначки третього кілометра на дорозі до табору Бан-Кранг, неподалік природоохоронного підрозділу Кхао-Сам-Йот, відомого як KJ 2.

П’ятеро молодих леопардів

Незалежна фотографка дикої природи Натналі Суранланан змогла сфотографувати й зняти на відео самку чорного леопарда та самця плямистого леопарда. Ще троє тварин — один чорний і два плямисті леопарди — швидко сховалися у придорожніх чагарниках.

Керівник парку Монгкол Чайпакді повідомив, що попередня оцінка зовнішніх ознак і поведінки вказує: усі п’ятеро тварин можуть бути молодими леопардами віком від двох до трьох років. За його словами, вони також, імовірно, є братами й сестрами з одного приплоду. Про це повідомляє Bangkok Post.

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Матеріали додадуть до бази спостережень

У парку назвали це спостереження рідкісним для природоохоронних територій Таїланду. За словами Монгкола Чайпакді, виживання цих верхівкових хижаків є важливим показником достатньої кількості здобичі та здорової й безпечної екосистеми у лісі, що має статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фотографка передала всі знімки та відео адміністрації парку для наукових і дослідницьких потреб. Їх додадуть до бази даних фотопасток і спостережень за дикими тваринами, щоб відстежувати поведінку леопардів і поширення їхньої популяції. Місце спостереження розташоване приблизно за п’ять кілометрів від запланованого доломітового рудника. Адміністрація також планує посилити патрулювання у прилеглих зонах підвищеного ризику, щоб мінімізувати турбування тварин і захистити їхнє середовище існування.

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